Томские ученые разработали радар для беспилотного автомобиля КАМАЗа

12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Специалисты конструкторского бюро (СКБ) «Связь» Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в конце года поставят ПАО «КАМАЗ» макет радара для беспилотного автомобиля, предупреждающего водителя об опасности на дороге и предотвращающего столкновение, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Александра Шелупанова.

«Сделано два макета, мы рассчитываем, что до конца года они по плану передадутся заказчику. В следующем году предполагаются испытания на площадке заказчика», — сказал Александр Шелупанов.

Ранее пресс-служба ТУСУРа сообщала, что вуз получил заказ на разработку радиолокационного датчика для КАМАЗа. Оснащение автомобиля только видеокамерами показало, что они не обеспечивают требуемую точность и надежность, особенно при плохих погодных условиях. Существующие локаторы, в свою очередь, не подходят по некоторым характеристикам: информация не всегда подходит для однозначного распознавания текущей обстановки, бывают пропуски целей, не хватает быстродействия, нет доступа к исходным данным для более глубокой и корректной интеграции с разрабатываемыми системами.

Кроме того, добавил Александр Шелупанов, чем лучше «видит» радар, тем больше его размер, но в случае его использования на автомобиле необходимо было разработать небольшой, но точный датчик. Предполагается, что радар ТУСУРа будет размером со смартфон, он будет встроен в элементы обшивки автомобиля, при этом его возможности будут превосходить сегодняшние решения.

Также ранее главный конструктор по инновационным продуктам ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко сообщил, что компания в 2017–2018 годах планирует производство автомобилей с системой ADAS (Advanced Drive Assistance Systems), которая предупреждает водителя об опасности на дороге и предотвращает столкновение.

«Умная» система помощи водителю может останавливаться перед препятствием, обнаруживает пешехода, видит знаки, предупреждает водителя автомобиля об этом или принимает решение самостоятельно», — пояснил он.

К настоящему времени изготовлен прототип с системой класса «предупреждение», который больше года проходит испытания на полигонах «КАМАЗа» и в Подмосковье. Автомобиль умеет ездить в режиме дистанционного управления, может ехать по заданному маршруту в заданную точку с объездом препятствий, может ехать в режиме колонны за ведущим транспортным средством.

Производство автомобилей с автономным движением планируется в 2019–2020 годах.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по основным приоритетным направлениям развития науки и технологий в области электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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