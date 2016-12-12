Завтра томичей ожидает снег и похолодание

12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 13 декабря, в Томской области ожидаются метели и похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«На территории Томской области ожидается умеренный, местами сильный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, местами порывы ветра до 18-23 метров в секунду, на дорогах гололедица, снежные заносы, днем похолодание», — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды возможны осложнения на участках областных дорог Томск-Асино, Томск-Мариинск, Томск – Колпашево - Каргасок и на 37-ми километровом участке Федеральной трассы Р-255 «Сибирь», а также на дорогах города Томска.

Томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП. Водителям необходимо соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.

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