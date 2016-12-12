На Ново-Соборной устроили «пир на весь мир»

12 декабря 2016 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

В прошедший выходной на фестивале «Хрустальный Томск» «Свинокомплекс Томский» устроил настоящий «пир на весь мир» и сказочное представление для томичей и мастеров ледовых скульптур. Это стало уже доброй традицией — поддержать силы ледовых скульпторов сытным мясным угощением.

В этом году гостеприимные хозяева накормили не только ледорубов: на сказочном столе изо льда они приготовили угощение из продукции «Свинокомплекса «Томский» для всех томичей, пришедших на открытие фестиваля и ледового городка. Девушки в кокошниках подавали пирожки и блинчики с ветчиной и сыром, приготовленные с ароматной колбасой «Ветчинной».

Веселое настроение, созданное артистами, горячим чаем и вкусной колбаской стало главным итогом этого сказочного ледового «пира».

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