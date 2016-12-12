Томские ученые предложат технологии производства бетона из лунного грунта

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) намерен принять участие в российской лунной программе, предложив технологии производства бетона на месте, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора университета Виктора Власова.

«Рано или поздно человечеству придется строить базы на других планетах. Кто знает, может, через пару десятков лет российские космонавты все же высадятся на Луну. Поэтому уже сейчас надо задумываться о том, из каких материалов строить лунные базы», — сказал Виктор Власов.

Он заверил, что это «далеко не фантастическая задача».

«Состав лунного грунта известен, а у нас в вузе — одна из лучших кафедр по материаловедению», — отметил ректор.

Виктор Власов пояснил, что свойства бетона можно регулировать в широком диапазоне, они зависят от применения тех или иных добавок, от технологии бетонирования. «Мы работаем над созданием новых технологий производства бетона, например, в холодных условиях Арктики. От них — один шаг до технологий строительства лунных баз», — подчеркнул он.

«Сейчас идет инициативная работа: мы озвучили представителям РКК „Энергия“ свою готовность предложить технологии для строительства на Луне, и корпорация проявила к нашему предложению интерес. Хотим участвовать в этом процессе, рассчитываем в будущем получить грант», — добавил Виктор Власов.

Томский государственный архитектурно-строительный университет был основан в 1952 году, является одним из ведущих строительных вузов РФ. ТГАСУ занимает 98-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной Группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы» по результатам 2014/2015 учебного года.

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