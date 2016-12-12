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В Томске начали раздавать буклеты со схемой обновленной маршрутной сети

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Первая тысяча экземпляров буклетов со схемой обновленной маршрутной сети уже распределена между молодежными организациями, советами ветеранов, общественными приемными депутатов городской Думы, сообщает пресс-служба мэрии.

Часть буклетов также передана в областной Совет ветеранов и первичные ветеранские организации.

Буклеты следующего тиража будут переданы представителям ТОСов, общественных и национальных объединений.

В сообщении также отмечается, что в случае, если печатные материалы будут пользоваться у томичей спросом, то будет выпущен и третий тираж.

Томичи также могут ознакомиться с картами-схемами обновленной маршрутной сети на сайте. Узнать, как воспользоваться новой маршрутной сетью можно в нашем юзергайде.

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