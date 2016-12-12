Томские лесхозы открыли ёлочные базары

12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Подведомственные учреждения областного департамента лесного хозяйства — Томский, Первомайский и Верхнекетский лесхозы — открыли точки продаж новогодних деревьев по сниженным ценам.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ели и пихты, заготовленные в рамках проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесу, Первомайский и Верхнекетский лесхозы продают по цене от 150 рублей за штуку. Стоимость деревьев в Томском лесхозе — от 300 рублей за единицу.

Жители областного центра могут приобрести новогоднюю ель на базе структурного подразделения Томсклесхоза по адресу: село Тимирязевское, ул. Ленина, 32.

Для жителей Первомайского и Асиновского районов елочные базары открыты в городе Асино на ул. Мичурина, 5, и в селе Первомайское на ул. Гончарова, 4.

Верхнекетский лесхоз предлагает новогодние деревья по льготным ценам по адресам: п. Белый Яр, ул. Советская, 42, и ул. Первомайская, 7; а также в Колпашеве на ул. Гоголя, 109. Кроме того, точки продажи елей и пихт открыты в п. Катайга, Дружный, Степановка и Лисица.

Елочные базары работают ежедневно с 9.00 до 18.00, включая выходные дни.

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