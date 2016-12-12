Томичам покажут рекламу, сделанную «безумными инопланетянами»

12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: ГЦСИ

Завтра, 13 декабря, в Томске в 8 корпусе ТГПУ (Карла Ильмера 15/1) «Пространство независимых» откроет выставку «Искусство – ложь, реальность лишь иллюзия» художника Александра Гончарова, сообщают в сибирском филиале Государственного Центра современного искусства.

Художник с псевдонимом YAAPPSSEE представит работы, которые можно охарактеризовать как искусство онлайн-эпохи, продукт нового времени, современных технологий, социальных сетей и поклонения брендам. Свои картины художник создает с помощью фотошопа, объединяя то, что мы видим на экране со своим внутренним мировосприятием; превращая то, что видит любой интернет-пользователь в яркие постеры.

Неоновые цвета и странные образы, геометричность, современность и стилизованность – основные способы выражения Александра Гончарова, делающие его стиль узнаваемым.

«Для меня интернет - это мировой океан, куда сливаются отходы цивилизации, я лишь копаюсь в мусоре, который выбросило на берег и делаю из него свои работы. Я использую все что могу найти в сети: будь то однотипные стоковые изображения, фотографии манекенов с aliexpress или логотипы мировых брендов… В наши дни художнику приходится конкурировать с индустрией рекламы и масс медиа за внимание избалованного зрителя и у него есть лишь пара секунд беглого взгляда. В своих работах я стремлюсь использовать стиль, эстетику и приемы рекламных постеров, все чего я хочу, что бы мое творчество выглядело как безумная футуристичная реклама, сделанная безумными инопланетянами, пытающимися поработить Землю с помощью товарно-денежной системы», — говорит автор о своих работах.

Открытие выставки состоится в 18.00. Экспозиция будет работать до 27 декабря. Выставка пройдет при содействии Сибирского филиала ГЦСИ.

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