Ночью «Спецавтохозяйство» вновь будет вывозить снег с томских улиц

12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на вторник, 13 декабря, техниках «Спецавтохозяйства» вывозить снег с участков нескольких улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, ночная уборка снега пройдет на следующих участках:

ул. Дзержинского (обе стороны от пр.Кирова до ул.Карташов и далее до пер.Нечевского);

ул. Усова (правая сторона от ул. Красноармейской до пр.Ленина);

ул. А.Иванова (левая сторона от пр.Ленина до спуска и далее пер. Нахановича до ул.Крылова);

ул. Дальне-Ключевская (правая сторона от развязок до пр. Ленина и далее от пер. Проектируемого);

ул. Бирюкова (обе стороны от ул. Обручева до ул. Клюева);

ул. Говорова (обе стороны от ул. К.Ильмера до дома.№6);

ул. Интернационалистов;

район развязки на 4-ой поликлинике.

Планируется, что днем во вторник механизированная уборка снега будет проведена на пр. Фрунзе (правая сторона от ул. Л. Толстого до ул. Шевченко, обе стороны от ул. Шевченко до пр.Комсомольского), ул.Елизаровых (правая стороны от ул. Шевченко до ул. Кулагина), ул.Елизаровых (правая сторона от ул. Кулагина до пр.Фрунзе), ул. Крячкова и Нарановича.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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