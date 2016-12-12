«МегаФон» в Томске поддержит развитие бочча

12 декабря 2016 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» при поддержке компании «МегаФон» в январе 2017 года приступит к реализации проекта «Бочча — спорт для всех».

11 декабря на соревнованиях по мультиспорту директор Томского отделения «МегаФона» Андрей Ким вручил Президенту фонда «Обыкновенное чудо» Светлане Григорьевой сертификат на сумму 790 000 рублей, направленный на развитие бочча в Томске.

Бочча — вид спорта для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках и имеющих тяжелые двигательные нарушения. С 1984 года входит в программу Паралимпийских игр.

На сегодняшний день бочча как профессиональный вид спорта в Томске не развит, а дети могут заниматься им только в рамках чемпионата по мультиспорту. Благодаря реализации проекта будет закуплено специальное оборудование для занятий и организованы регулярные полноценные тренировки (два раза в неделю) в Томске и городе-спутнике Северске. Проект стартует в январе, а завершится в ноябре 2017 года. За этот период более 150 детей с ограниченными возможностями смогут научиться профессионально играть в бочча, а самые способные поедут в Новосибирск на соревнования бороться за честь Томской области. Кроме того, в 2017 году в Томске будет организован первый чемпионат по данному паралимпийскому виду спорта.

«Компания „МегаФон“ поддерживает системные проекты, которые приносят реальную пользу. Мне очень приятно видеть, что наши проекты с фондом „Обыкновенное чудо“ действительно помогают детям в оздоровлении и социализации. Уверен, что наша поддержка программы развития бочча станет успешным началом для широкого распространения данного вида спорта в Томской области и сможет воспитать достойных и сильных спортсменов», — отметил директор Томского отделения ПАО «МегаФон» Андрей Ким.

«Мы благодарны компании „МегаФон“ за доверие и признание наших системных проектов и очень рады, что получили возможность развивать бочча в Томске. Этот вид спорта по-настоящему доступен для детей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Уверены, что многие подопечные фонда и другие ребята с особенностями развития полюбят бочча. Не сомневаюсь, что самые упорные из хобби превратят его в спорт для паралимпийцев и завоюют медали и кубки на соревнованиях всероссийского масштаба», — сказала Светлана Григорьева, директор Благотворительного Фонда «Обыкновенное Чудо».

В августе 2016 года «МегаФон» поддержал проект «МегаСпорт» на сумму в 2,1 млн рублей, и «Бочча — спорт для всех» стал уже вторым за текущий год и третьим за последние 2 года совместным проектом оператора и Благотворительного фонда.

Фонд «Обыкновенное чудо» — самый крупный благотворительный фонд в Томской области. С 2008 года фонд поддерживает семьи с детьми, имеющими серьезные проблемы со здоровьем. За годы работы десятки миллионов рублей пожертвований переданы в семьи подопечных, 700 детей с инвалидностью и тяжелыми недугами получили адресную финансовую помощь. Фонд поддерживает семьи с детьми-инвалидами и оказывает им ту помощь, которую они не могут получить от государства в силу отсутствия или недостаточной развитости определенных социальных программ. Успешно реализуеются 9 проектов, среди которых «Школа родителей особенных детей», «Мега-Спорт» и другие. В проектах фонда ежегодно участвует порядка 2000 томичей и жителей области — детей-инвалидов и членов их семей.

МегаФон — ведущий российский оператор связи, доступный на всей территории страны. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании — поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях.

В 2015 году «МегаФон» поддержал 58 благотворительных проектов в 120 городах по всем регионам страны с общим бюджетом около 180 млн рублей. Помощь получили около 21 000 человек, в том числе более 9 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и более 10 900 людей с ограниченными возможностями здоровья.

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