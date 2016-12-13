Томские ученые придумали, как использовать свеклу при добыче «трудной» нефти

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

В Институте химии нефти (ИХН) СО РАН в Томске разрабатывают экономичный метод увеличения отдачи пластов высоковязкой нефти с использованием уреабактерий свеклы, сообщает портал Inotomsk.ru.

Высоковязкая (трудноизвлекаемая) нефть сегодня рассматривается как основной резерв мировой добычи, ее запасы примерно в пять раз превышают запасы нефти малой и средней вязкости. Часть такой нефти залегает в низкотемпературных пластах, для повышения отдачи которых применяются технологии с закачкой пара высокой температуры. Эти методы требуют больших финансовых вложений, энергозатрат и дорогостоящего оборудования.

«Мы предлагаем использовать нестандартный компонент, который не требует нагревания, а именно — кожуру свеклы», — сообщила автор проекта Анастасия Щербакова.

Суть метода заключается в том, что в пласт одновременно вводится раствор нефтевытесняющей композиции и уреазы, обладающей свойствами катализатора: уробактерии активно усваивают углеводороды нефти. Таким образом, прямо в пласте генерируется система, способная увеличить коэффициент вытеснения нефти в низкотемпературной залежи без пара. После обработки скважину на несколько суток закрывают, а после вскрытия начинают добычу. Экспериментальным путем ученые выяснили, что наибольшей активностью обладают уробактерии, содержащиеся в кожуре свеклы.

«Конечно, мы не будем выращивать и чистить свеклу. Кожура остается после переработки на сахарных заводах и производствах, где выпускают продукты из свеклы. Нам на тонну композиции нужно 500 граммов этого сырья — затраты получаются минимальные, а экономия очень существенная», — говорит Анастасия Щербакова.

С учетом того, что метод не требует специфического оборудования и сильно снижает энергозатраты, экономия, по расчетам разработчиков, составляет более 30 миллионов рублей на скважину (при курсе доллара около 60 рублей).

«Мы сейчас получили экспериментальные данные, теперь надо все проверить на модели пласта. Самое сложное — разработать такую смесь, чтобы при минимальном количестве реагентов она давала хороший результат, а так как мы используем бактерии, все становится еще сложнее. Все-таки это живые существа, сложно предугадать, как они себя поведут на производстве», — поясняет Анастасия Щербакова.

Ученые уже подали заявку на регистрацию ноу-хау. Кроме того, проект стал победителем конкурса УМНИК Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и получит грант в 400 тысяч рублей на два года.

«Наши нефтевытесняющие композиции интересуют многие компании, но всем нужно готовое решение — вкладываться в разработку производственники не хотят. Грант поможет нам сделать продукт, готовый к применению. За два года мы планируем выполнить все работы и выйти на продажи», — прокомментировала автор проекта.

Тэги/темы: