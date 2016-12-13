Томичам расскажут о переходном возрасте у мальчиков

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

В четверг, 15 декабря, в Томске пройдет интерактивный семинар семинар для родителей «Трудности подросткового возраста», сообщает пресс-служба мэрии.

К участию в семинаре приглашаются родители, воспитывающие будущих мужчин и отцов. Психолог МАУ ЦПСА «Семья» Вероника Руденская расскажет мамам и папам о принципиальных отличиях детского и подросткового возраста ребёнка, о том, как подготовить мальчика к пубертатному периоду (гигиена и культура воспитания), о роли мужчины в воспитании юноши.

Мероприятие пройдет в центре «Семья» (ул. Куйбышева, 1) в 16.00. Занятие бесплатное, вход свободный.

Данные семинары – часть обширной программы «Мастерская взаимоотношений» центра «Семья», одним из направлений которой является повышение уровня родительской компетентности за счет информирования о психологических аспектах воспитания приемных детей. Основной целевой группой этого направления являются родители, взявшие на воспитание приемных детей, однако, на семинары приглашаются все желающие, так как данные вопросы актуальны для всех семей.

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