В январе в томской облдуме начнет формироваться Общественный совет

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2016 // Фото: Duma.tomsk.ru

Положение об Общественном совете при областном парламенте депутаты утвердили на 3 собрании 24 ноября, сообщается на сайте парламента.

Областной Общественной Палате в формировании этого органа общественного контроля отводится ключевая роль.

«Мы при подготовке Постановления думы тщательно изучили практику других регионов в создании таких советов при органах власти. И выбрали модель, при которой предложения о кандидатурах в состав Совета вносятся Общественной палатой Томской области, фракциями и депутатами Думы, не входящими во фракции. Я рассказал членам ОП, о том, что в конце декабря мы планируем официально объявить о начале процедуры выдвижения кандидатов в Совет. Общественная палата активно поддержала эту инициативу. Кстати, ранее она очень активно участвовала в обсуждении областного закона об основах общественного контроля», – сообщил председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Виталий Оглезнев.

Кандидаты в Совет не обязательно должны быть членами ОП. Ограничений на количество выдвигаемых кандидатов также нет. Они должны соответствовать требованиям, которые закреплены в Положении о Совете.

«Заинтересованность, которую проявила Общественная Палата, дает все шансы говорить о том, что мы успешно сформируем Совет при Думе, – уверен Виталий Оглезнев.

Он также отметил, что вопросы, которые будет рассматривать Совет, потребуют от его членов высокого профессионализма. Это и рекомендации к законотворческому процессу, и обсуждение законопроектов и нормирование госзакупок на обеспечение деятельности Думы.

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