Житель томского поселка спас на пожаре пятерых человек, в том числе троих детей

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Возгорание деревянного двухквартирного жилого дома произошло в поселке Богашево Томской области в ночь на вторник, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения хозяин квартиры, где произошел пожар, через окно спас пятерых человек, в том числе троих детей. Крыша дома над одной из квартир была охвачена огнем, горели стены внутри и снаружи», — говорится в сообщении.

В результате пожара сгорела и частично обрушилась крыша дома над одной из квартир, выгорели стены внутри и снаружи, соседняя квартира не пострадала. Общая площадь возгорания составила 50 кв.м.

Наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, а значительное распространение огня стало возможным из-за позднего обнаружения возгорания.

В связи с ночным пожаром в Богашево сотрудники пожнадзора проведут в Томском районе внеочередной рейд по обеспечению пожарной безопасности в быту.

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