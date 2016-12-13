Закрытые маршруты №27 и №28 в Томске компенсируют другими автобусами

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

Власти Томска решили вопрос с обеспечением транспортных связей горожан, пользующихся автобусными маршрутами №№ 27 и 28, которые отсутствуют в обновленной маршрутной сети.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на представителей городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта, маршрут № 28 был закрыт по причине его не рентабельности и в связи с неоднократными обращениями перевозчиков, работающих на этом маршруте. В обновленной маршрутной сети автобус № 4 частично компенсирует маршрут №28 и будет перевозить томичей из Соснового бора к гимназиям №№ 55 и 56.

Маршруты части автобусов № 4 будут продлены и обеспечат транспортные связи ул.Киевской с центром города. Автобусы маршрутов №№ 36 и 37 также будут следовать с начала ул.Сибирской по ул. Киевской и пр.Фрунзе и пр.Ленина.

До Предтеченска будут следовать маршруты №№ 400 или 405, который пройдут через основные учебные учреждения и учреждения здравоохранения. Также решается вопрос о продлении маршрута № 401, который свяжет поселок с основными томскими магистралями.

Пос. Зональный территориально относится к Томскому району, поэтому обслуживающие его ранее автобусные маршруты №№ 17 и 27 должны стать межмуниципальными и уйти в подчинение администрации Томской области.

О том, как воспользоваться новой маршрутной сетью можно узнать в нашем юзергайде.

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