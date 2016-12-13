Водитель «Оки» погиб при столкновении с УАЗом на трассе Томск - Колпашево

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2016 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 13 декабря, на трассе Томск-Колпашево столкнулись УАЗ и «Ока». В результате ДТП один человек погиб, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.15 на 20-м километре трассы. По предварительным данным, 60-летний водитель УАЗа двигался со стороны Томска в направлении Колпашево. Мужчина не справился с управлением, из-за чего авто выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем «Ока».

В результате происшествия 69-летний водитель автомобиля ОКА скончался до прибытия в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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