В ночном пожаре в томском селе погибла девочка

13 декабря 2016 / Томский Обзор

Томские следователи проводят проверку по факту пожара в Богашево, в результате которого погибла восьмилетняя девочка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«При тушении пожара в доме было обнаружено тело восьмилетней девочки. В доме проживала семья, состоявшая из родителей и пятерых детей. Родители с годовалым ребенком госпитализированы в больницу, трое детей находятся у родственников», - говорится в сообщении.

Следователи приступили к проведению проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар в деревянном доме в Богашево произошел минувшей ночью.

Тэги/темы: