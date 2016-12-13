В Томске на Новособорной установят снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки

13 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В конце недели в Томске на пл.Новособорной установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сделанные из снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Для создания скульптур на площади установлены деревянные щиты, в которых происходит прессовка снега. После того, как материал приобретет необходимую прочность, щиты будут сняты и из получившегося снежного куба начнут формировать фигуры. Приступить к этому этапу работы планируется в пятницу, 16 декабря.

В высоту фигуры Деда мороза и Снегурки будут достигать 3,5 метров. Они расположатся на большой клумбе.

Напомним, на сегодня на площади Новособорной уже установлены две ледовых горки, скульптуры и лабиринт изо льда, открыт каток и прокат коньков, а также финских саней для детей с ограниченными возможностями, работает рождественская ярмарка и точка с горячими напитками.

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