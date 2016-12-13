В Томской области на модернизацию защиты удаленных поселков от ЧС потратят 22 млн рублей

13 декабря 2016 / Томский Обзор

Совершенствование системы быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в удаленных и труднодоступных поселках Томской области обойдется в 22 миллиона рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее администрация Томской области и Главное региональное управление МЧС России запланировали модернизировать к 2018 году систему быстрого реагирования на ЧС в 49 труднодоступных поселках.

«Общий объем необходимого финансирования заявленных мероприятий составляет 22 миллиона рублей. Большую часть — 13 миллионов — должен взять на себя областной бюджет, 9 — бюджеты муниципалитетов», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов на совещании в Новосибирске, которое провел полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Вице-губернатор уточнил, что реализация программы позволит обеспечить всестороннюю защиту удаленных поселков, в том числе оснастить их современными системами оповещения и информирования, доукомплектовать резервными источниками питания, создать полноценные минерализованные полосы в пожароопасный сезон. Также планируется улучшить логистику доставки средств для жизнедеятельности людей, в том числе оборудовать или отремонтировать вертолетные площадки и места для другого транспорта, способного взять людей, чтобы доставить их в нужное учреждение или своевременно эвакуировать.

Модернизация системы быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в удаленных и труднодоступных поселках Томской области пройдет в рамках развития Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в регионе в 2017 году. Список из 49 удаленных населенных пунктов со сложными логистическими условиями утвержден распоряжением администрации Томской области. Больше всего таких поселков — девятнадцать — в Каргасокском районе.

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