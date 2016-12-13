Ночью техника «Спецавтохозяйства» выйдет на уборку улиц

13 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на среду, 14 декабря, снегоуборочная техника «Спецавтохозяйства» будет работать на улицах Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Техника «Спецавтохозяйства» будет работать на участках следующих улиц:

ул. Дзержинского (обе стороны от ул.Карташова до пер.Нечевского, от пр.Кирова до ул. Усова);

ул.Усова (левая сторона от ул.Красноармейской до Ленина, от ул. Красноармейской в сторону ул. Киевской);

ул.Войкова (обе стороны от пер.1905 г. до пер. Сухоозерного, от пер.Сухоозерного до пер.Дербышевского);

Лебедева (от ул.Л.Толстого до ул. О.Кошевого);

пр. Ленина (обе стороны от пер.Томского до пл.Ленина);

пл. Ленина;

район развязки на 4-ой поликлинике;

пересечение Иркутского тракта с ул. Лазарева;

пересечение ул. Л. Толстого и ул. Лебедева.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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