Ночью в Томске загорелась припаркованная Тойота
14 декабря 2016 / Томский Обзор
Минувшей ночью, 14 декабря, в Томске у дома по ул.Шевченко, 39в загорелась припаркованная Тойота Королла Ранкс 2002 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 3.01. Очевидец происшествия потушил автомобиль с помощью огнетушителя до приезда пожарных.
В результате обгорело лакокрасочное покрытие на правом переднем крыле, оплавилась решетка воздуховода между капотом и лобовым стеклом.
Причина пожара устанавливается.
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