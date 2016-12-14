Ночью в Томске загорелась припаркованная Тойота

14 декабря 2016 / Томский Обзор

Минувшей ночью, 14 декабря, в Томске у дома по ул.Шевченко, 39в загорелась припаркованная Тойота Королла Ранкс 2002 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3.01. Очевидец происшествия потушил автомобиль с помощью огнетушителя до приезда пожарных.

В результате обгорело лакокрасочное покрытие на правом переднем крыле, оплавилась решетка воздуховода между капотом и лобовым стеклом.

Причина пожара устанавливается.

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