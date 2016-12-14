В субботу в Томске откроются ёлочные базары

14 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу, 17 декабря, в Томске начнут работу ёлочные базары. Районные администрации определили места их расположения, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, жители Кировского района смогут купить елки по адресам: ул. Нефтяной, 4, Мокрушина, 9 – пл. Кукина, Карташова, 42, Елизаровых, 41, Нахимова, 15, Ф. Лыткина, 1, Б. Хмельницкого, 43, Учебной, 48а, пр. Кирова, 37, 37/1, 38, а также на Богашевском тракте, 26.

В Ленинском районе базары расположены на ул. Ф. Мюнниха, 8, 79-й Гв. Дивизии, 13в, К. Ильмера, 13, Интернационалистов, 3, 9, пр. Ленина, 165 и Мира, 21, 27,

Большинство торговых точек в Октябрьском районе начнут работу также 17 декабря. Они будут действовать на следующих территориях: ул. Бирюкова, 26, И.Черных, 123а, Иркутский тракт, 61, 112, 179, Мичурина, 2а, П. Нарановича, 10, Пушкина, 21д, 25а, С.Лазо, 3, 15 (ТЦ «Спектр»), 27, 30.

В субботу елочная продажа стартует в Советском районе по ул. Красноармейской, 44, Енисейской, 32б, Киевской, 13, пр. Фрунзе, 119е, 119з, 152

В сообщении отмечается, что цены, установленные предпринимателями, варьируются от 500 до 1500 рублей.

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