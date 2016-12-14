По факту гибели девочки в ночном пожаре в томском селе возбуждено уголовное дело

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в пожаре, произошедшем в Богашево, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаро-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, пожар в деревянном одноэтажном доме произошел в ночь на 13 декабря. Во время его ликвидации в доме было обнаружено тело девочки. В доме проживала семья, состоявшая из супружеской пары и пятерых детей. В настоящее время родители и четверо детей госпитализированы в медицинские учреждения.

Тэги/темы: