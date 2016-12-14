В Томске задержали торговца «синтетикой»

14 декабря 2016 / Томский Обзор

Томские полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 30-летний томич, продал 3,87 грамма «PVP». Дома у него также нашли запрещенные вещества: «PVP» весом 4,26 граммов, гашиш весом 2,17 грамма, AB PINACA весом 0,72 грамма.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». Теперь ранее не судимому томичу грозит до двадцати лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Тэги/темы: