Экс-замначальника железнодорожной станции в Томской области сядет на два года за взятку

14 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Суд в Томской области признал виновным в получении взятки бывшего заместителя начальника железнодорожной станции Томск-II ОАО «РЖД», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте в среду.

«В декабре 2015 года заместитель начальника станции незаконно получил от директора коммерческой организации 85 тыс. рублей за беспрепятственную подачу вагонов для их разгрузки на пути необщего пользования», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки).

В итоге суд приговорил чиновника к двум годам колонии общего режима.

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