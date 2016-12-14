В Томске наградили победителей конкурсов «Лидеры томского предпринимательства» и «Лучший экспортер»

14 декабря 2016 / Томский Обзор

В Томске подведены итоги конкурсов «Лидеры томского предпринимательства» и «Лучший экспортер Томской области». В торжественной обстановке городского Дома ученых от первых лиц региона награды получили предприниматели, продемонстрировавшие наибольшие успехи в бизнесе.

«Несмотря на то, что год был трудным, вы достигли значительных результатов, — обратился к собравшимся предпринимателям губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Справедливо ли называть „малым“ и „средним“ бизнес, годовой оборот которого в 2016 году достиг 250 миллиардов рублей? Это почти треть продукции, которую выпускает Томская область».

Конкурс «Лидеры томского предпринимательства», организованный Томской торгово-промышленной палатой при поддержке Администрации Томской области и Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области, в этом году проводился в двенадцатый раз. Его победителями стали:

— в номинации «Успешный старт» — ООО «Новая химия»;

— в номинации «Лучший товарный знак» — ООО «Сибирская клетчатка»;

— в номинации «Успешная женщина-предприниматель» — ООО «Авангард»;

— в номинации «Лидер сельского бизнеса» — ООО «Племзавод «Заварзинский»;

— в номинации «За эффективность и развитие бизнеса — ООО «Компания «Эскимос».

Конкурс «Лучший экспортер Томской области» был организован Томской торгово-промышленной палатой при поддержке Администрации Томской области и Минэкономразвития РФ.

Победителем конкурса было признано ЗАО «Элекард Девайсез».

Теплые слова приветствия в адрес участников и победителей конкурса поступили от президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина.

«Роль торгово-промышленных палат, созданных более четырехсот лет назад, заключается в установлении связи между малым и средним бизнесом, промышленностью, партнерами и органами власти. У каждого из участников этой коммуникации есть свои задачи, но главная и общая для всех нас — это улучшение жизни людей», — отметил в своем поздравлении победителям конкурсов президент Томской ТПП Аркадий Эскин

В церемонии награждения также приняли участие мэр Томска Иван Кляйн, вице-спикер Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец, почетный консул Испании в Новосибирске Пабло Гастон Ди Тата Франсия, начальник отдела аналитической поддержки торговых переговоров и взаимодействия с деловым сообществом Евразийской экономической комиссии Михаил Мыскин.

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