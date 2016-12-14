Томская киношкола «Бюлербю» открывает набор детей на «Новогодний интенсив»

14 декабря 2016 / Томский Обзор

В субботу, 17 декабря, в Томске стартует вводный тестовый курс детской киношколы «Бюлербю» под названием «Новогодний интенсив». Каждый из детей-участников курса сможет снять два собственных видеоролика.

«Вводный курс — это сразу несколько удовольствий. Родители дарят ребенку подарок — увлекательный курс. Ребенок дарит родителям уникальное видео. Семья дарит всем родственникам и знакомым вместо картинки в социальной сети, другое видео, снятое и смонтированное их ребенком», — говорят организаторы.

Также в рамках курса ребенок получает важные знания по режиссуре, сценаристике, операторству, монтажу. Организаторы гарантируют интерес учеников и преподавателей на каждом занятии.

Вводный курс в «Бюлербю» стартует 17 декабря в 17:00. Записаться можно на сайте школы или по телефону +7 909 544 1699.

В ноябре состоялся первый интенсив от «Бюлербю» — и первая победа. На межрегиональном фестивале социальной рекламы «Недетская реклама-11» киношкола победила в номинации «Лучшая актерская работа» с роликом «Выйди в реальность»:

Киношкола «Бюлербю»: г. Томск, ул. Герасименко 1/17, оф. 139, info@bulerbu.ru.

bulerbu.ru

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