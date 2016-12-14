С января в Томской области изменится схема движения межмуниципальных маршрутов

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

Схема движения межмуниципальных автобусных маршрутов Томской области № 118, 130, 112, 400, 401 изменится с 1 января 2017 года в связи с корректировкой транспортной схемы областного центра, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На направлении Томск – Лоскутово вместо городского маршрута № 7 будут ездить автобусы № 118 без изменения пути следования и параметров перевозок (диспетчер: 75-18-20, 65-03-58, 75-30-70).

На направлении Томск – Светлый городской маршрут № 60 заменит межмуниципальный маршрут № 130 без изменения пути следования и параметров перевозок (диспетчер: 8-903-913-32-04, 75-18-20, 65-03-58, 75-30-70).

Из Томска в Дзержинское вместо городского маршрута № 81 перевозить пассажиров будет межмуниципальный автобусный маршрут № 112 без изменения пути следования и параметров перевозок (диспетчер: 75-18-20, 65-03-58, 75-30-70).

Транспортную связь Томска с Предтеченском вместо 17-го и 27-го городских маршрутов обеспечат межмуниципальные маршруты № 400 (диспетчер: 8-952-800-15-80) и № 401 (диспетчер: 94-25-75).

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