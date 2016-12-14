Прокуратура готова вмешаться в ситуацию с невыплатой зарплаты в ФК «Томь»

14 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Прокуратура Томской области пока не получала жалоб от сотрудников футбольного клуба «Томь» на длительную невыплату заработной платы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства томской прокуратуры Дениса Киселева.

«Тем не менее, около недели назад трудовая инспекция начала проверку фактов невыплаты зарплаты в ФК „Томь“. Если результаты работы инспекции не удовлетворят работников клуба, тогда прокуратура готова вмешаться в ситуацию», — сказал Денис Киселев.

Он уточнил, что проверка трудовой инспекции, как ожидается, завершится в конце текущего года или в начале следующего.

Как сообщалось, футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности — игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн рублей. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

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