Томские пожарные «потушили» Белый дом (ФОТО)

14 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 14 декабря, пожарные ликвидировали условное возгорание в здании администрации Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«По легенде, в здании областной администрации произошел пожар. Все сотрудники были эвакуированы. В ликвидации условного ЧП в течение получаса были задействованы пожарные, спасатели, представители медицины катастроф и других служб», — отметил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он уточнил, что в учениях приняли участие около 200 сотрудников спасательных и правоохранительных служб и все сотрудники администрации Томской области.

«Это важное мероприятие для отработки всех необходимых в случае ЧС действий: кому и как передавать необходимую информацию, как эвакуироваться, как организовывать управленческий процесс», — пояснил вице-губернатор.

Также в рамках сборов прошли учения по спасению тонущих рыбаков на Томи. Специалисты областной поисково-спасательной службы с использованием специальной техники, оборудования и обученных собак вытащили из полыньи рыбака и доставили его в лечебное учреждение.

Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Тэги/темы: