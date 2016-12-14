Снег и сильный ветер ожидают томичей завтра

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 15 декабря, в Томске ожидаются снежные заносы и сильный ветер, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В частности, завтра местами ожидаются гололедно-изморозевые отложения, порывы ветра 12-17 м/с, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

В Томске прогнозируется облачная погода с прояснениями. Снегопад. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью -5…-7°С, днем 0…-2°С.

В связи с получением данного прогноза томским автолюбителям рекомендуется особенно внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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