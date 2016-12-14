Томские полицейские передали на уничтожение более 2 тыс. литров алкоголя

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2016 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские передали на уничтожение судебным приставам более 2 тыс. литров алкогольной продукции, которую продавали без лицензии, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Алкоголь продавали в одном из магазинов Советского района Томска. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Арбитражным судом Томской области вынесено постановление о наложении на юридическое лицо штрафа и конфискации изъятой алкогольной продукции.

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