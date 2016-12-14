«Камчатское авиапредприятие» приобретает за 18 млн руб Ан-26 банкротящейся «Томск Авиа»

14 декабря 2016 / Томский Обзор

АО «Камчатское авиационное предприятие» (КАП) стало единственным участником аукциона по продаже самолета Ан-26 банкротящегося ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта межрегиональной электронной торговой системы (МЭТС).

Компания подала заявку на пятом шаге аукциона, приобретет самолет за 17,92 млн рублей при начальной цене 22,4 млн рублей.

Конкурсный управляющий Татьяна Джур выставила на торги пять самолетов Ан-24 и четыре самолета Ан-26, по остальным лотам торги находятся в стадии приема заявок — до 9 января 2017 года.

Ранее Татьяна Джур неоднократно выставляла на торги самолеты «Томск Авиа», общая начальная стоимость которых составляет 147,8 млн рублей и четыре нежилых здания около томского аэропорта «Богашево» общей стоимостью 64,1 млн рублей. Однако ни разу ни на один лот заявок подано не было. Также в октябре Татьяна Джур впервые выставила на торги имущественные комплексы аэропортов в районах Томской и Новосибирской областей общей начальной стоимостью 52,664 млн рублей. На аукционе, состоявшемся 23 ноября, удалось продать только 99% в уставном капитале ООО «Вертодром «Томск Авиа» (ООО «ПромАвиаСервис» приобрело лот за 9,9 тыс. рублей).

Сообщалось также, что «Томск Авиа» в 2013 году оказалась в сложной финансовой ситуации. В отношении директора компании Виктора Марьенкина было возбуждено 18 уголовных дел. В июле 2015 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, в марте 2016 — конкурсное производство.

В деле о банкротстве участвовала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), которая уже пыталась продать имущество, однако покупателя не нашлось. По данным ведомства, задолженность компании составляет 431 млн рублей, из них долги по заработной плате — 26 млн рублей, налоги — 122 млн рублей, оставшаяся сумма — долги в рамках 410 исполнительных производств.

По решению ФССП также арестованы находящиеся под управлением авиакомпании аэропорты «Стрежевой», «Каргасок», аэропорт в Колпашево (все — Томская область) и в селе Северное (Новосибирская область).

Единственным владельцем АО «Камчатское авиационное предприятие» является министерство земельных отношений Камчатского края. Основными направлениями деятельности предприятия являются: аэропортовая деятельность, а также чартерные и регулярные воздушные перевозки. Ранее КАП было государственным унитарным предприятием, приватизация была проведена в 2014 году.

Тэги/темы: