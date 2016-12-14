Ночью «Спецавтохозяйство» вывезет снег с нескольких улиц Томска

14 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на четверг, 15 декабря, в снегоуборочная техника «Спецавтохозяйства» будет работать на участках нескольких улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участках:

ул. Дзержинского (правая сторона от ул. Карташова до пер. Нечевского, обе стороны от пр. Кирова до ул. Усова);

ул. Алтайская (правая сторона от пер. Аптекарского до ул. Красноармейской);

ул. Учебная (правая сторона от Московского тракта до пр. Ленина);

ул. Белинского (обе стороны от ул. Усова до ул. Пирогова);

ул. Пирогова (обе стороны от ул. Белинского);

ул. Войкова (обе стороны от пер. Сухоозерного до пер. Дербышевского, обе стороны от пер. Дербышевского до ул. Пролетарской);

ул. Бирюкова (обе стороны от ул. Обручева до ул. Клюева);

район транспортной развязки на 4-ой поликлинике.

Также в ночь на четверг планируется очистка остановок, заездных карманов и пешеходных переходов по ул.Клюева.

Планируется, что в дневную смену 15 декабря техника будет работать на участках пр. Ленина и Фрунзе, пер. Мариинского, ул. Крячкова и Нарановича.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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