Ночью «Спецавтохозяйство» вывезет снег с нескольких улиц Томска
В ночь на четверг, 15 декабря, в снегоуборочная техника «Спецавтохозяйства» будет работать на участках нескольких улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идет об участках:
ул. Дзержинского (правая сторона от ул. Карташова до пер. Нечевского, обе стороны от пр. Кирова до ул. Усова);
ул. Алтайская (правая сторона от пер. Аптекарского до ул. Красноармейской);
ул. Учебная (правая сторона от Московского тракта до пр. Ленина);
ул. Белинского (обе стороны от ул. Усова до ул. Пирогова);
ул. Пирогова (обе стороны от ул. Белинского);
ул. Войкова (обе стороны от пер. Сухоозерного до пер. Дербышевского, обе стороны от пер. Дербышевского до ул. Пролетарской);
ул. Бирюкова (обе стороны от ул. Обручева до ул. Клюева);
район транспортной развязки на 4-ой поликлинике.
Также в ночь на четверг планируется очистка остановок, заездных карманов и пешеходных переходов по ул.Клюева.
Планируется, что в дневную смену 15 декабря техника будет работать на участках пр. Ленина и Фрунзе, пер. Мариинского, ул. Крячкова и Нарановича.
Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.