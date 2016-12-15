В Томске мужчина ударил ножом бывшую сожительницу и себя во время шопинга

15 декабря 2016 / Томский Обзор

Накануне в дежурную часть УМВД поступило сообщение о ножевом ранении покупательницы одного из сетевых магазинов Томска, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Позже полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний томич. По предварительным данным, мужчина и женщина, которые ранее являлись сожителями, совместно зашли за покупками. В магазине между ними произошел конфликт и мужчина ударил женщину ножом. Затем он ударил себя ножом в живот.

Потерпевшая, и подозреваемый находятся в медицинских учреждениях города. Их жизням ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь нападавшему грозит до восьми лет тюрьмы.

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