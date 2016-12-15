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Томский художник собирает средства на мультфильм для взрослых (ТРЕЙЛЕР)

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Томич Артем Карсаков начал сбор средств на полнометражный нуарный мультфильм для взрослых «Курьер».

«Всё началось со случайного наброска, который я решил дорисовать. Мне показалось, что это может быть вполне интересный персонаж. В мозгах что-то заискрило, а через несколько месяцев родился сценарий», — рассказывает автор идеи.

В центре сюжета молодой разгильдяй, который устраивается на службу курьером к сверхъестественному существу. Выгодная сделка оборачивается смертельной ловушкой, которая вынуждает героя бросить вызов могущественному хозяину.

По задумке автора, мультфильм соединит в себе атмосферу «Мертвеца» Джармуша и сказок Хаяо Миядзаки. Также там будет присутствовать сюрреализм и юмором, как в старых советских мультфильмах («Ух, ты, говорящая рыба!», «Падал прошлогодний снег», «Смех и горе у бела моря»).

Скорее всего мультфильм будет черно-белым.

«В целом намечается такая нуарная сказка, местами смешная, местами мрачная, с динамичным и интересным повествованием. Сценарий готов, базовая раскадровка тоже. Осталось собрать деньги, найти людей в команду и приступить к работе», — сообщает автор в своем послании.

Собирать деньги на реализацию своей идеи Артем Карсаков планирует в несколько этапов. На первом необходимо собрать 350 тыс. рублей. Этого хватит, чтобы нарисовать примерно 5 первых минут будущего мультфильма. На момент написания материала было собрано 22 200 рублей.

Поддержать проект можно на сайте Planeta.ru.

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