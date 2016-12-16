Томская команда победила в чемпионате «Лаборатории Касперского» по кибер-безопаcности

16 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В начале декабря прошел первый чемпионат мира по игре-тренингу КИПС от «Лаборатории Касперского», разработанной при участии томской компании «USERSTORY». Победу в нем одержала команда из Томска, сообщили организаторы.

Интерактивная командная бизнес-игра KIPS (Kaspersky Interactive Protection Simulation) – предназначена для топ-менеджеров и руководителей отделов информационной безопасности и IT . По правилам игры, каждая команда отвечает за свое предприятие, которое сталкивается с различными киберугрозами. Менеджерам предприятия (игрокам) необходимо решать проблемы в условиях неопределенности и ограниченности ресурсов. Цель игры – показать наилучший бизнес-результат, оперативно создав оптимальную стратегию реагирования на кибератаки и научившись работать как единая команда..

«Мы сталкивались с тем, что в огромном числе случаев (до 80-90%) заражение происходит из-за ошибок сотрудников, причем чаще всего ненамеренных – а в результате самые серьезные последствия, вплоть до труднообнаруживаемых, но крайне вредоносных целевых атак. При этом, все большие компании (и даже многие не очень большие) имеют тренинги по кибербезопасности – только тренинги эти обычно скучны (и люди забывают все чему их учили практически сразу же) и неэффективны. Так что мы сложили все плюсы и минусы и поняли, что нужно делать свои тренинги – только интересные и действительно работающие», - сообщает Елена Молчанова, сотрудница лаборатории.

Программная часть была разработана и сопровождается специалистами из томской компании «USERSTORY». Это короткая (1,5-2 часа) игра, в ходе которой «безопасники» и топ-менеджеры должны руководить воображаемой компанией в ситуации, когда на нее одна за одной осуществляются разнообразные атаки разной степени сложности и опасности. Важно не столько победить все «зловреды» — компания должна выжить и продолжить свой успешный бизнес. В ходе игры все участники разделяются на команды, и выигрывает та, которая получит наибольшую прибыль.

На данный момент уже существуют разные сценарии этой игры – корпоративный (большая компания, производящая и продающая зубную пасту), финансовый (с отключением банкоматов и прочими прелестями), «Электронное правительство» («госуслуги»), Электростанция и Станция водоочистки – последние с событиями вроде отключения света во всем городе, угрозы заражения воды и т.д.

В связи с большим интересом к игре решено было провести онлайн-чемпионат международного масштаба, который состоялся 1 декабря. Темой стала русская зима – официальное название чемпионата KIPS Winter Series, или Зимние игры KIPS.

В турнире приняли участие 450 команд – многие из них представляют крупнейшие мировые компании (так, в Азиатском раунде выиграли представители Toshiba Corporation). География турнира – 40 стран, от Сингапура до Канады, от Колумбии до Армении, от США до Бирмы. При этом в турнире приняли участие более 100 команд из России (20 - из СФО).

Турнир проводился в три раунда – для Азии и Океании, для Европы и Ближнего Востока, и для Америки. В каждом из раундов разыгрывалось звание победителя. Команда, которая набрала больше всего игровых денег, стала Глобальным чемпионом. Такой мировой командой победителей стала томская команда во главе с Михаилом Марухиным. Они показали один из лучших результатов в истории KIPS – набрали 1 045 000 игровых долларов, при теоретическом максимуме в 1 075 000.

« …логично, что первое место в Зимних играх заняла компания из Сибири», -шутят между собой участники и организаторы.

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