Томские кедровники начнут обрабатывать от шелкопряда в апреле

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2016 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Обработка кедровников от шелкопряда в Томской области начнется в апреле. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Кнорр на селекторном совещании Минприроды РФ, посвященном борьбе с лесными вредителями, передает пресс-служба обладминистрации.

«Подготовка к обработке кедровников в регионе идет по плану: сформирована межведомственная рабочая группа, куда вошли специалисты департамента лесного хозяйства, Рослесозащиты, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ученые. Разработаны и проекты обработки всех очагов поражения, действует «горячая линия», где принимается информация об обнаруженных очагах шелкопряда», — заявил Андрей Кнорр.

В настоящее время обследовано 11 очагов сибирского шелкопряда в восьми лесничествах Томской области на площади 446,5 тыс. га. Мероприятия по ликвидации вредителя стартуют в апреле, когда эффективность обработки максимально высокая: гусеницы начинают просыпаться и выходить из подстилки.

Для обработки пораженных вредителем лесов (их площадь составляет 454,2 тыс. га) региону требуется 450 млн рублей. Из областного бюджета на эти мероприятия по решению губернатора Сергея Жвачкина в 2017-м будет направлено 50 млн рублей. Томская область стала первым регионом, принявшим решение о софинансировании.

В ходе селекторного совещания принято решение создать специальную федеральную рабочую группу по координации ликвидации очагов массового размножения насекомых-вредителей. В нее войдут представители регионов РФ.

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