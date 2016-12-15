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На следующей неделе томичам раздадут буклеты со схемой новой маршрутной сети

Томские новости, Общественный транспорт, общественный транспорт обновленная маршрутная сеть листовки На следующей неделе томичам раздадут буклеты со схемой новой маршрутной сети

В следующую пятницу, 23 декабря, в 14.00 на самых оживленных остановках Томска будут раздавать буклеты со схемой новой маршрутной сети, сообщили в городском комитете по транспорту.

Раздача будет проходить на остановках «Центральный рынок», «Областной рынок», «Октябрьский рынок» и в районе томской горбольницы №3.

Около 400 буклетов раздадут специалисты комитета, которые будут подходить к томичам на остановке.

Напомним, что новая схема начнет действовать с 1 января 2017 года. Ознакомиться с ней можно по ссылке. О том, как ей воспользоваться можно узнать в нашем юзергайде.

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