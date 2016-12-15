На следующей неделе томичам раздадут буклеты со схемой новой маршрутной сети

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

В следующую пятницу, 23 декабря, в 14.00 на самых оживленных остановках Томска будут раздавать буклеты со схемой новой маршрутной сети, сообщили в городском комитете по транспорту.

Раздача будет проходить на остановках «Центральный рынок», «Областной рынок», «Октябрьский рынок» и в районе томской горбольницы №3.

Около 400 буклетов раздадут специалисты комитета, которые будут подходить к томичам на остановке.

Напомним, что новая схема начнет действовать с 1 января 2017 года. Ознакомиться с ней можно по ссылке. О том, как ей воспользоваться можно узнать в нашем юзергайде.

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