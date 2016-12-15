ТПУ и ТГУ вошли в топ-10 лучших вузов России

15 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томский политех и Томский госуниверситет вошли в топ-10 вузов страны по версии Национального рейтинга университетов, который был опубликован накануне, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сводном рейтинге томские вузы заняли 9-10-ю позиции, разделив их между собой. Итоговая оценка каждого вуза составила 738 баллов из 1000 возможных.

Национальный рейтинг университетов ежегодно составляется международной информационной группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы». Деятельность университетов оценивается по шести параметрам: «Образование», «Исследования», «Социализация», «Интернационализация», «Инновации и предпринимательство», «Бренд». Показатели вуза во всех шести категориях являются основой сводного рейтинга университетов России.

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