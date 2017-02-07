Городские детали: лестница в старой башне

7 февраля 2017 / Томский Обзор

Сегодня в «Городских деталях» — величественная и прекрасная водонапорная башня на перекрестке Яковлева-Пушкина. Точный адрес — Пушкина, 23.

Дама достигла преклонного возраста (поскольку была построена еще в начале XX века), но весьма неплохо сохранилась и продолжает вызывать общегородское восхищение. Как и все архитектурные старожилы Томска, много чего повидала на своем веку, что-то утратила, но что-то и сохранила. Например, сказочную винтовую лестницу, окончательно придающую сооружению сходство со средневековой башней.

В прежние времена лестница проходила через бак с водой, установленный внутри, и вела на крышу. Ну где еще сегодня в Томске увидишь такую красоту:

А вот завершение башни и шпиль, которые еще сохранялись в советское время, к настоящему моменту, увы, утрачены:

Башня появилась, когда в Томске активно шло строительство первого городского водопровода. В резервуаре сооружения вмещалось 20 тысяч ведер воды (280 тонн) при суточной подаче воды в городе 360 тысяч ведер. Кстати, поначалу кирпич для башни (ни какой-нибудь, а огнеупорный), фирма «Братья Бромлей», строившая водопровод, планировала завозить из Москвы, но Томская городская дума посчитала это чересчур расточительным, поэтому в ход пошел местный материал.

Главной задачей башни было обеспечение бесперебойной подачи воды в случае пожара — для Томска это бедствие раньше было «обычным» явлением. Здесь даже установили телефоны для связи с насосной станцией, что для нашего города тогда, конечно, было делом неслыханным. В 20-ые годы внутри установили насосы, чтобы башня могла обеспечивать водой жителей окрестных домов. В конце 50-х она кардинально сменила профессию, став первой томской телебашней: на крыше установили 17-метровую антенну, этажом ниже резервуара с водой смонтировали телепередатчики. Несколько лет здесь работала телемастерская, обитала одна из томских телекомпаний. В 80-м грандиозное сооружение наконец получило статус памятника архитектуры регионального значения.

Вид на фонтан, Белое озеро и башню, 60-е годы

А в 2007 году уже порядком обветшавшее строение было выставлено на торги. Покупатель на красивое, но странное здание нашелся. В башне провели большой ремонт, старый бак, который каким-то чудом все еще оставался внутри, сдали в утиль, в помещениях оборудовали офисы. Так башня и живет до сих пор.

Фото: Иван Темерев, vk.com/vseotomske

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