Число жертв пожара в томском поселке увеличилось до двух

15 декабря 2016 / Томский Обзор

Скончалась женщина, пострадавшая при пожаре в поселке Богашево в Томской области, в результате которого также погибла ее 8-летняя дочь, пострадали супруг и четверо детей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облздрава.

«В среду вечером скончалась пострадавшая на пожаре женщина. Ее дети и супруг по-прежнему в медучреждении, их жизни ничего не угрожает», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в ночь на 13 декабря в поселке Богашево Томской области загорелся деревянный двухквартирный дом, где проживала семья с пятью детьми. Глава семейства сумел спасти супругу и четверых детей, однако 8-летняя дочь погибла.

По данному факту СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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