Томский политех выплатит более 130 тыс. рублей за упавшее на авто дерево

15 декабря 2016 / Томский Обзор

По решению суда Томский политех оплатит ущерб, нанесенный упавшим на автомобиль деревом, сообщает пресс-служба Томского облсуда.

С иском к вузу в Кировский районный суд Томска обратилась женщина, на чью иномарку в августе этого года упало дерево. Инцидент произошел возле здания по пр.Кирова, 2. В результате Toyota получила многочисленные повреждения.

«В исковом заявлении женщина пояснила, что ответчик несет обязанность по содержанию зеленых насаждений, контроль за их состоянием, в связи с чем обязан обеспечить комплекс необходимых мероприятий, направленных на недопущение причинения ущерба данными насаждениями. Истец просила взыскать с ответчика ущерб, причиненный в результате падения дерева на автомобиль, а также расходы по оплате государственной пошлины», - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель ответчика на суде исковые требования не признала, сославшись на то, что автомобиль был припаркован на месте не предназначенном для парковки, а упавшее дерево не являлось аварийным. Однако представитель ответчика не оспаривала тот факт, что упавшее на автомобиль дерево росло на земельном участке ТПУ и просила отказать в удовлетворении иска.

В заседании выяснилось, что вуз ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по содержанию зеленых насаждений. Исковые требования были удовлетворены полностью. С ответчика в пользу истицы взыскали порядка 135 тыс. рублей, а также расходы по уплате гос.пошлины.

Решение вступило в законную силу.

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