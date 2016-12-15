В формировании очередей на капремонт могут учитывать новый критерии

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2016 // Фото: Duma.tomsk.ru

Физический износ, продолжительность эксплуатации и угроза безопасности – именно эти критерии предлагается учитывать при определении очередности многоквартирного дома на капремонт в первую очередь. Соответствующие поправки в региональное законодательство обсудили депутаты в рамках работы комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию.

Как сообщается на сайте облдумы, областной закон о капремонте продолжает совершенствоваться. На этот раз в поле зрения попали критерии, согласно которым формируется очередность проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. В системе критериев предлагается учесть: физический износ дома и отдельных элементов; продолжительность его эксплуатации в соотношении с нормативными сроками; наличие угрозы безопасности; софинансирование от собственников в полном объеме. Последнее должно мотивировать собственников к уплате взносов. Другими словами, чем раньше собственники накопят на счету средства, необходимые на ремонт, тем раньше дом войдет в списки на капремонт. Новая редакция предлагает не учитывать такие критерии, как наличие проектно-сметной документации и выбор способа управления домом.

Новые критерии для определения очередности включения МКД в программу капремонта были сформированы с учетом работы специалистов ТГАСУ по анализу технического состояния домов в регионе. Основная масса многоквартирных домов в Томской области была построена в период с 50-х по 90-е годы. Практически все инженерные системы нуждаются в проведении ремонта. На сегодняшний день капитальный ремонт прошли только 10% домов и только по одному элементу.

«Хочу обратить внимание, что в областном законе критерии по отбору домов есть, но сейчас они меняются исходя из сложившейся практики в Томской области, а также практики других регионов. Для того чтобы дать возможность полноценно формировать программу капитального ремонта на следующий год, нам надо принять предложенные поправки в областной закон», - подвел итог обсуждению председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Члены комитета предложили внести данный вопрос на рассмотрение депутатов в ходе общего собрания Думы.

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