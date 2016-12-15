Три компании, ремонтировавшие дороги в Томске, подозревают в мошенничестве

15 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Прокуратура Томска в ходе проверки по материалам счетной палаты выявила нарушения со стороны трех компаний, занимавшихся ремонтом дорог регионального центра в 2015 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По информации ведомства, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Томска в 2015 году заключило контракт на ремонт улично-дорожной сети с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство», которое привлекло в качестве субподрядчиков ООО «Томская строительная компания», ООО «Братство» и ОАО «Дорремстрой». Цена контракта составила около 294 млн рублей.

«Выявлены факты представления должностными лицами субподрядчиков исполнительной документации по ремонту дорог на улицах Красноармейской, Яковлева, Нахимова, Мокрушина и Гагарина, не соответствующей фактическому объему выполненных работ, в связи с чем бюджету города причинен ущерб в размере более 2 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, где по данным фактам возбудили уголовные дела по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

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