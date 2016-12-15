Бдительный томич задержал грабителя, ударившего женщину ножом

15 декабря 2016 / Томский Обзор

В Томске очевидец преступления помог полицейским задержать подозреваемого в разбойном нападении, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть позвонил очевидец происшествия. Он рассказал, что остановил и удерживает мужчину, который ударил женщину ножом на ул.Высоцкого. На месте томич передал задержанного полицейским. Злоумышленником оказался 60-летний мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности.

По версии следствия, вечером подозреваемый подошел к потерпевшей и ударил ее ножом в спину. Затем, выхватив сумочку, он попытался скрыться. Женщина позвала на помощь. Увидев происходящее 21-летний студент ТГУ поспешил на помощь. Он догнал злоумышленника, повалил на землю и удерживал до приезда полиции. Пострадавшую медики доставили в больницу.

«Благодаря активной гражданской позиции неравнодушного томича удалось задержать подозреваемого в совершении опасного преступления непосредственно на месте происшествия. Молодой человек спас пострадавшую и обезопасил жителей областного центра от деяний, которые мог бы совершить задержанный, если бы его преступная деятельность не была пресечена», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

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