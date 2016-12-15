Ночью томское «Спецавтохозяйство» продолжит вывозить снег

15 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на пятницу, 16 декабря, снегоуборочная техника «Спецавтохозяйства» будет вывозить снег с участков нескольких улиц.

Как сообщает пресс-служба мэрии, снегоуборочная техника будет на работать на:

ул. Дзержинского (обе стороны от пр. Кирова до ул.Усова);

ул. Алтайская (правая сторона от пер. Аптекарского до Красноармейской);

ул. Учебная (обе сторона от Московского тракта до пр. Ленина);

ул. Войкова (обе стороны от пер. Дербышевского до ул. Бердской);

ул. Водяная (обе стороны от пер. Сухоозерного до пер. Дербышевского);

ул. Нахановича (обе стороны от ТЮЗ до ул. Крылова);

пр. Ленина (обе стороны от пер.Томского до пл.Ленина).

Также в ночь на пятницу планируется очистка остановок, заездных карманов и пешеходных переходов по ул.Клюева.

Планируется, что в дневную смену 16 декабря техника будет работать на участках пр. Ленина и Фрунзе, пер. Мариинского, ул. Крячкова и Нарановича.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Тэги/темы: