Томичам расскажут, как уехать из провинции

16 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

Сегодня, 16 декабря в 18.30, Сибирский филиал ГЦСИ (пер. Нахановича 3а) приглашает на творческую встречу с Кириллом Басалаевым. На встрече молодой художник расскажет о том, «Как уехать из провинции?!».

Кирилл Басалаев занимается концептуальной фотографией и живописью. Участвовал в выставках, как в Томске, так и в Москве. Так, например в 2015 году выставлял работы в ГЦСИ Сибирь на выставке «Мы строим город», а также на XXII региональной выставке «Регион 70. Молодые художники». В 2016 году представил свои работы на московских экспозициях «Только неофициальный язык» (ЦСИ Винзавод), «Между нами. Пространство воспоминаний» (ММСИ), «Город и личное время» (галерея Фрагмент) и другие.

Вход на встречу свободный.

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