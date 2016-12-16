В воскресенье в Томскую область придут морозы

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2016 // Фото: PIxabay.com

С воскресенья, 18 декабря, в Томской области ожидаются морозы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

"В период с 18 по 22 декабря по области ожидается аномально холодная погода: температура воздуха ночью - 30…- 35°С", - говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Также рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, быть внимательными при эксплуатации печей и обогревательных электроприборов. Владельцам транспортных средств необходимо, по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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