Управляющие компании не проверили газовое оборудование в более чем 100 домах Томска — прокуратура
Прокуратура Кировского района Томска выявила нарушения со стороны семи управляющих компаний по проверке газового оборудования многоквартирных домов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
По закону диагностика внутридомового газопровода должна осуществляться по истечении 30 лет со дня его ввода в эксплуатацию.
«Между тем, проверкой выявлено более ста многоквартирных жилых домов, оснащенных газовым оборудованием, диагностика которого по истечении нормативно установленного срока не проводилась», — говорится в пресс-релизе.
Так как эксплуатация газопроводов с неподтвержденными характеристиками безопасности представляет угрозу жизни, здоровью и имуществу значительного количества граждан, прокуратура направила в суд семь исковых заявлений о возложении на управляющие компании обязанности по технической диагностике внутридомового газового оборудования.
Суд удовлетворил иски ведомства, управляющие компании приступили к проверке газового оборудования домов.