В Томске нашли и уничтожили около 20 тонн санкционных яблок и груш

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Томские таможенники совместно с сотрудниками Россельхознадзора выявили около 20 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок и груш. «Санкционные» фрукты уничтожены в соответствии с Указом Президента РФ, сообщает пресс-служба томской таможни.

Во вторник, 13 декабря, в ходе очередной совместной проверки на одном из продуктовых складов была обнаружена продукция, входящая в «санкционный» список.

«На коробках с фруктами были видны следы уничтожения первичной маркировки, рядом с которыми находились наклейки, свидетельствующие о якобы «российском» происхождении яблок и груш. Однако на части упаковки все же осталась маркировка, свидетельствующая, что страна происхождения яблок Польша, а страна происхождения груш – Бельгия.», - говорится в сообщении.

Представители Управления Россельхознадзора составили протокол изъятия яблок общим весом 14,105 тонн и груш общим весом 5,376 тонн. «Санкционные» товары уничтожены в соответствии с Указом Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В августе 2014 года Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из США, Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии. 13 августа 2015 года правительство распространило запрет на страны, поддержавшие санкции против России: Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. С 6 августа 2015 года санкционные меры ужесточились – вступило в силу решение об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.

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